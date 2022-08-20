“27 Bin 50 TL Banka Promosyonu”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla yürütülen ve Yeşilyurt Belediyesi’nde görev yapan bin 30 personeli kapsayanmaaş promosyon ihalesi tamamlandı. Yapılan ihale sonucunda; anlaşmaya varılan banka tarafından Yeşilyurt Belediyesi personellerinin hesabına tek seferde 27 Bin 50 TL banka promosyonu yatırılacak.

Yeşilyurt Belediyesi’nde görev yapan toplam bin 30 personelin maaşlarının yatırılacağı banka ve personele ödenecek promosyon miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan ihale tamamlandı. 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personellerine tek seferde 27 bin 50 TL banka promosyonu ödenmesine dair anlaşmada ihale sözleşmesinde yer aldı.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ’NDEN REKOR PROMOSYON!

Yeşilyurt Belediye personellerine yüksek oranda banka promosyonu aktarılması noktasında talimatını bu yönde veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın bizzat takip ettiği çalışmaların ardından belli olan banka promosyonu, çalışanlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Belediye personellerinin yüzünü güldürecek maaş promosyon ihale sürecinin tamamlanmasında büyük bir emek sarf eden Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personellerin hesabına yatırılacağının müjdesini verdi.

“İLK MAAŞTA HESAPLARINA YATACAK”

Yeşilyurt Belediye personellerinin her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyemizde birlikte aynı mesaiyi paylaştığımız çok kıymetli çalışanlarımıza ekonomik yönden bir destekte daha bulunmanın büyük bir sevincini yaşıyoruz. Her biri bizim ayrı bir değer ve kıymet taşıyan personellerimizi ilgilendiren maaş promosyonu ihalesini sonuçlandırmış olduk. Hizmet-İş ile Bem-Bir Sen işyeri temsilcilerinin de yer aldığı ihale komisyonu, banka temsilcileri ile toplanarak, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiler. Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz; personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde beş yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 TL. yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk. Bütün çalışanlarımıza ve ailelerine hâyırlı uğurlu olsun.” diye konuştu. (Bülten)