25. Kayısı Festivali istişare toplantısı yapıldı

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve diğer tüm paydaşların katılımı ile 21-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali öncesi bir istişare toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 25’ncisi düzenlenecek olan 25’inci Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali nedeniyle düzenlenen istişare toplantısına Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Aysun Bay Karabulut, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İlçe Belediye Başkanları, İnönü üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Baharçiçek ile il Müdürleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivallerin amacının o şehrin birlik beraberlik ve dayanışması temeli esasındadır açıklamasında bulundu.

Başkan Gürkan, “Bugün dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’inin üretildiği bir şehirde yaşıyoruz ve biz bunu güneşin altın yumurtası diye tarif ediyoruz. Güneşin altın yumurtası Malatya’daki katma değeri ve kişi başına düşen milli geliri de hayli artırmaktadır. Kayısı festivalinde kayısı birincilikleri, kayısı seçimleri, kültürel ve sosyal etkinlikler olacaktır, doğrudur. Sayın Valimizle yapmış olduğumuz istişare toplantısında bu tür etkinlikler, bu tür organizasyonlar o şehrin değerlerinin ortaya çıkarılmasını sağladığı gibi aynı zamanda o şehirde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun da en üst şekilde terakki etmesini sağlayacaktır. Burada şöyle bir algı var; kayısı festivali sanki belediyeye ait bir şey gibi. Oysaki yasal temellerde bu işin birinci sorumlusu mülki amirimiz Sayın Valimize aittir. Bizlerde Sayın Valimizin almış olduğu kararları uygulamakla görevli kişileriz. Yerel anlamda bizler yönetimdeyken mülki anlamda Sayın Valimizle birlikte yerelin ve mülkinin bir arada olması ve birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olması çok önemlidir.

Kaymakamlarımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, daire başkanlarımızla ve kurum amirlerimizin katılımıyla geniş anlamda istişare toplantımızı yapıyoruz. Burada amacımız şehrin bütününü bu işe dâhil edebilmektir. Hem şehrin geçmişine sahip çıkacağız, hem gününe sahip çıkacağız hem de istikbaline sahip çıkacağız. 21 Temmuz günü yapacağımız kortejin güçlü olması lazım ki, katılımın yüksek olması lazım ki, katılımcıların renkleri farklı olması lazım ki Malatya fotoğrafının dününü, bugününü, yarınını bütün kesim ve kesitlerini o fotoğrafta görmemiz lazım. Bu, Türkiye’de örnek olacak fotoğraftır. İlgili arkadaşlarımız bütün ilçelerimizde kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, kanaat önderlerimizle, siyasi parti temsilcilerimizle, STK’larımızla, muhtarlarımızla toplantı yapacaklar. Fuarcılık merkezimizde geniş katılımlı her köyün, her ilçenin kültürü, değerleri, gastronomi anlamında yiyecekleri sergilenecek. Bütün arkadaşlarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın” diye konuştu.

“ŞEHRİMİZİN TÜM GÜZELLİKLERİNİ DOSTA DÜŞMANA SERGİLEYELİM”

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Hulusi Şahin ise, “Yabancı bir kelime olan festivalin dilimizdeki karşılığının toy, şenlik, bayram olduğunu dolayısıyla birlik ve beraberlik abidesi olarak örnek şehrimiz Malatya’nın 25’inci yılında bu etkinliğin adına uygun kutlanması gerek. Kayısı markasının altında muhteşem şehrimizin tüm güzelliklerini dosta düşmana sergileyelim” dedi.

Büyükşehir Belediyesinin festival ile ilgili yaptığı çalışmalar olduğunu ifade eden Vali Şahin, “Bunların içerisine dâhil olacağız. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversitelerimiz, söyleyecek sözü olan, katkı sunacak olan herkes dâhil olacak bu surette çeşitlilik ve zenginlik olacak. Bu anlayış içerisinde bu yıl 25’inci Kayısı Festivalimizi daha da zenginleştirip sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç tarafından katılımcılara festival hakkında bilgiler verildi. (Bülten)