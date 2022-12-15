“25 buçuk milyon lira harcadık”

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Ahmet Yaman yönetiminin bugüne kadar 25 buçuk milyon lira harcama yaptığını söyledi. Ay sonunda ciddi ödeme yüküyle karşı karşıya olduklarını kaydeden Yeşilova, “Ahmet Yaman şuana kadar 25 milyon lira para vermiş. Vermeye de devam edecek. Bu kadar yükün bir kişinin üzerine yüklenmesi doğru değil” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Katıldığı bir canlı yayında kulüpteki gelişmeleri değerlendiren Ramazan Yeşilova, “Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanımız biz göreve gelirken en çok arkamızda duran kişilerdi. Hatta biz ne kadar para ortaya koyarsak onlarda o kadar destek vereceklerdi. Ahmet başkanımızın ilk başta bahsi geçen koyacağı para 20 milyon liraydı. Sonrada bu 30 milyona çıktı. Aslında bu kamuoyunun baskısıyla oldu. 30 diye lanse edilince ‘ben 30 milyon da veririm’ dedi. Yılsonunu ne kadar bütçeyle tamamlayabiliriz diye çıkardığımız bir rakam var. Bu rakam 88 milyon lira. Bugüne kadar harcanan 24 milyon lira artı buna ek olarak geçen hafta sonunda 1 buçuk milyon lira daha ödeme yapıldı. Bugüne kadar yaklaşık 25 buçuk milyon TL ödeme yapmışız” ifadelerini kullandı.

“YÜKÜN BİR KİŞİNİN ÜZERİNE YÜKLENMESİ DOĞRU DEĞİL”

Şehrin ileri gelenlerinden bekledikleri desteği arkalarında göremediklerini belirten Ramazan Yeşilova, “Bizim siyasilerimizi konuşmamız lazım. Bizim iş adamlarımızı konuşmamız lazım. Bizim taraftarımızı konuşmamız lazım. Bizim basınımızı konuşmamız lazım. Profesyonel liglerde reklamsız tek takım olmamızı konuşmamız lazım. Göğüs reklam kısmına ‘İyi ki varsın Malatya’ yazalım diye düşüncemiz oldu. Artık kim hangi mesajı alacaksa alsın. Ahmet Yaman şuana kadar 25 milyon lira para vermiş. Vermeye de devam edecek. Bu kadar yükün bir kişinin üzerine yüklenmesi doğru değil” diye konuştu.

Yeşilova, sarı kırmızılı kulüp için düzenlenmesi gündemde olan destek gecesiyle ilgili henüz hiçbir adımın atılmadığını da sözlerine ekleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

Daha önce yapılan destek gecelerine benzer bir şey yapılabilir diye düşündük ve gündemimize aldık. Başta sayın valimizle görüştük. Valimiz bu konunun düzenlemesini kendisinin yapacağını ve tarihi de kendisinin açıklayacağını belirtti. Fakat bugüne kadar bu konuyla ilgili yapılan bir çalışma henüz yok. Bu memleketin siyasetçileri var. Bunu yapması gerekenler onlar. Ben merak ediyorum milletvekillerimiz var mı yok mu? Ben göremiyorum. Hiçbir siyasetçi görebiliyor musunuz Malatyaspor ile dertlenen? Kongreden sonra hayırlı olsuna gelen vekillerimiz oldu. Onlarla oturup konuştuk ancak o zaman konuya çok hakim değildik.

“30 ARALIK’TA CİDDİ ÖDEMEMİZ VAR”

Futbolculara verilen çekler yönetimdeki isimlerin şirketlerine ait çekler olduğunu kaydeden Ramazan Yeşilova, “Bunlar ödendi ödenmesi gereken diğer çekler de vakti gelince ödenecek. Kimse şirketlerine ait çeklerin ödenmemesi konusunda risk alamaz. Kulüp adına çek veya banka hesabı kullanabilmemiz zaten söz konusu değil. Böyle bir şey talep etsek zaten futbolcular da kabul etmezlerdi. Yalnız 30 Aralık itibariyle ödeme yükümüz oldukça fazla. Bunun içerisinde çek vermediğimiz oyuncular da var. 4 oyuncu federasyona alacakları için başvurdu. Kendileriyle konuştuk bunların ödemeleri yapılacak. Ödemeleri yaptıktan sonra federasyonun bir yaptırımı söz konusu değil” şeklinde konuştu.