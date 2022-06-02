24 milyon zararları var!

HÜSEYİN KOCAMAN

Ekonomik kriz nedeniyle yaklaşık 24 milyon zararları olduklarını dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, hükümetten destek istedi. 11’inci aya kadar fidancıların ayakta kalmasının güç olacağını ileri süren Yumrutepe, “Bir fidancının batması demek ülkenin ve Malatya ekonomisin bir yara alması demektir” dedi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik buhran fidancıları da bitme noktasına getirdi. İlkbahar fidan satışlarında büyük zarar ettiklerini ifade eden Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, BUSABAH gazetesine konuşarak ne kadar zarar ettiklerini açıkladı.

Her şeyin fiyatının 3 ay içerisinde 3 katına çıktığını dile getiren Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, bir fidanı 25 TL’den satarken, bir torba gübre ile bir torba çimentonun alınamayacak durumda olduğunu söyledi.

“DEVLETİMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Fidancı esnaflarının mağdur olduğunu ifade eden Yumrutepe, “Her şeyin fiyatı 3 ay içerisinde 3’e katlandı, ama fidan fiyatında maalesef bir artış olmadı. Biz fidan satışlarından zarar ettik. Zararı hesaplarsak eğer her bir firmanın yaklaşık bir milyon lira zararı var. Toplam 24 firmamız var. Ve yaklaşık 24 milyon zararımız. Biz bu zararı telafi etmemiz mümkün değil. Bizim zararımız gerçekten çok büyük. Devletimizin bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Ama maalesef ki devletimizin de bu konuda çok fazla yapacağı bir şey yok. Devletimizin bizim için yapacağı en iyi şey, bizlere destek vermesi. Ama maalesef bize şu anda destek verilmiyor. Biz şu anda tüplü fidan satıyoruz. Onun da satışı yok. 11’inci aya kadar mecburen tüplü fidan satışı yapacağız. Esnaflarımızın 11’inci aya kadar ayakta kalması büyük bir mucize olur. Bir fidancının batması demek ülkenin ve Malatya ekonomisin bir yara alması demektir” şeklinde konuştu.