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Anasayfa / Ekonomi / 23 Öğretim Üyesi Alınacak

23 Öğretim Üyesi Alınacak

23 Öğretim Üyesi Alınacak
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23 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Okan Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin mevcut ve açılması planlanan bölümlerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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