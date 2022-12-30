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Anasayfa / Ekonomi / 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alınacak

23 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alınacak

23 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alınacak
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23 Öğretim-Araştırma Görevlisi Alınacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 23 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Alınacak

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