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Anasayfa / Ekonomi / 224 Daimi İşçi Alacak

224 Daimi İşçi Alacak

224 Daimi İşçi Alacak
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224 Daimi İşçi Alacak

Orman Genel Müdürlüğü 224 Daimi İşçi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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