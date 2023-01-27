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22 Sözleşmeli Personel Alınacak

22 Sözleşmeli Personel Alınacak
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22 Sözleşmeli Personel Alınacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 22 (yirmi iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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