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Anasayfa / Ekonomi / 22 Öğretim Üyesi Alınacak

22 Öğretim Üyesi Alınacak

22 Öğretim Üyesi Alınacak
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22 Öğretim Üyesi Alınacak

Sinop Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve
diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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