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Anasayfa / Ekonomi / 21 öğretim üyesi alınacak

21 öğretim üyesi alınacak

21 öğretim üyesi alınacak
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21 öğretim üyesi alınacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize  bağlı  birimlerin aşağıda  belirtilen  açık  olan  Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  “Eskişehir  Teknik  Üniversitesi Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi”  uyarınca  Profesör,  Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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