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203 Sözleşmeli Personel Alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 203 Sözleşmeli Personel alınacağını duyurdu.

203 sözleşmeli personel alınacak
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203 Sözleşmeli Personel Alınacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 203 Sözleşmeli Personel alınacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 203 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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