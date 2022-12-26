2023 Yılı İçerisinde Tamamlanması Hedefleniyor

“ÇARŞIBAŞI REKREASYON PROJE”Sİ

Orduzu mahallesinde bulunan Çınar Park’ın devamı niteliğindeki “Çarşıbaşı Rekreasyon Alanı” projesinde çalışmalar başladı. Mevcut Çınar Park ile Orduzu göletinin arasındaki 160 bin metrekare alanı kapsayan ve içerisinde; Bisiklet Yolları, Yürüyüş ve Mesire Alanları, Oturma ve Piknik Alanları, Çocuk Oyun Alanları, Bitki Parterleri’nin yer alacağı bu dev proje, Malatya ve Battalgazi’ye nefes olacak. 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanan projede, imar yolları açma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

GÜDER: YEŞİL BATTALGAZİ’NİN KİMLİĞİNİ DAHA DA İLERİYE TAŞIYORUZ

Başkan Güder, yeşile önem veren bir belediye olduklarını belirterek, “Battalgazi‘mize sorumluk bilinciyle yeni hizmetler, yeni çalışmalar, yeni projeler ile yolumuza devam ediyoruz. Malatya’nın ve Battalgazi’nin değerine değer katacak bir projenin daha startını verdik. Şu an bulunduğu yer Orduzu Pınarbaşı göletinin alt kısmı. Tarım alanı niteliğini kaybetmiş 400 dönümlük alanı Battalgazi Belediyesi olarak imara açtık. 400 dönümlük alan içerisinde bulunan 160 bin metrekarelik alanda startını verdiğimiz Çarşıbaşı Rekreasyon Projesi ile Çınar Parkımızı birleştiriyoruz. Malatya ve Battalgazi için çok büyük bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yeşil Battalgazi’nin kimliğini daha da ileriye taşıyacak proje, yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla, spor alanlarıyla, bungalov tipi yapılar ile vatandaşlarımız burada her türlü ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek, gönüllerince streslerini atacak. Çok güzel bir projeyi daha ilçemize kazandırıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 yılında da tüm Malatyalıların hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Yeter ki iklim koşulları bize fırsat versin. Battalgazi Belediyesi olarak millete hizmet etme yolunda kar demeden kış demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizin doğal güzelliklerine sahip çıkarak geleceğe aktaracak projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu da bir yandan yaşıyoruz. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

(Bülten)