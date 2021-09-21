“2023 Vizyonuna Uygun Yatırımlarla Gelişip, Büyüyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiği Malatya’da Yeşilyurt Belediyesini ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar’a, Yeşilyurt’u 2023 Vizyonuna ulaştıracak fiziksel, sosyal, kültürel, çevresel, tarımsal ve kültürel yatırımlar hakkında brifing verdi.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları ve projeleri üzerine istişare toplantısı düzenledi.

2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar Yeşilyurt’ta gerçekleşen yatırımların yanı sıra devam eden ve planlanan projelere üzerine görsel sunum destekli bilgilendirmede bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını yerine getirdik. Sanayi bölgeleri ve tarım arazilerinin yanı sıra son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz projelerle turizm potansiyelini de hareketlendirdiğimiz Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü potansiyelini gözler önüne sererek kentimizin gelişim sürecine ciddi katkılar sunuyoruz. Tarihi ve kültürel hazinelerimizi ön plana çıkarmak adına konaklar ve müzeler kazandırdık, yöresel yemeklerimizin ve meyvelerimizin tanıtımı için bazı ürünlerimizin coğrafi işaret tescil belgelerini ilçemize kazandırdık. Birinci derecede deprem kuşağında yer almamız vesilesiyle konut ihtiyacını doğru ve planlı yatırımlarla gidermek amacıyla bir kısmı TOKİ ile işbirliği halinde bir kısmı da belediye imkanlarıyla yaklaşık 2 bin adet konutu kentimize kazandırmak içinde çalışmalar yürütüyoruz. Fiziksel ve sosyal belediyecilik hizmetlerimizi gönül belediyeciliği ile bir bütün halinde sürdürüp toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek doğru ve planlı yatırımlarla ilçemize hizmet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Merkezinin tüm kentlerde yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ise, “AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bir yandan Belediye Başkanlarımızla bölge eğitim toplantılarında bir araya gelirken, diğer yandan ilgili Başkan Yardımcılarımız kendi sorumluluk sahasındaki yerleri ziyaret ederek belediyelerimizin mevcut durumunun değerlendirilmesi, 2,5 yıl önceki seçimlerde vatandaşımıza ne söz verdik, şu andaki durumumuz nedir, bundan sonraki planlamalar nelerdir gibi konu başlıkları altında istişare ve değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine en güzel şekilde yanıt verip, daha hızlı yol alabilmek amacıyla bu tür toplantıları önemsiyoruz. Çünkü AK Parti, Yerel Yönetimlerde Türkiye siyasal tarihinin markası olan bir harekettir. Gösterdikleri misafirperverlik için AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Malatya’da Milletvekilleriyle, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarıyla, İl ve İlçe Teşkilatıyla güzel bir uyum var, birlikte rahmet vardır, bunu Malatya’da görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.2023 ve 2024 seçimlerinde yine milletimizin teveccühünü alarak genelde ve yerelde hizmet etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar ile beraberindeki heyeti Emanet Çarşı ve Yöresel Ürünler Çarşısında misafir ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sosyal yardımlar ile doğal ürünlerin tanıtımı hakkında bilgiler verdi. (Bülten)

Malatya Haber