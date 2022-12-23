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Anasayfa / Gündem / 2022 YILINDA 250 KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

2022 YILINDA 250 KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

2022 YILINDA 250 KARACİĞER NAKLİ YAPILDI
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2022 YILINDA 250 KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

SİNEM HATUN DAVUT

Karaciğer naklinde uluslararası başarılara imza atan Avrupa’da birinci; dünyada ikinci konumda olan Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü, gerçekleştirdiği nakillerle adından söz ettiriyor. Karaciğer nakli sayısında Avrupa’da birinci, Dünyada ikinci sırada bulunan merkezde, 17 Aralık 2022 tarihine kadar 250 karaciğer nakli yapıldı.  Kemik iliği kök hücrede son 11 ayda 150 nakil yapıldı.

Türkiye’de karaciğer nakli denildiğinde akla ilk gelen merkezlerden biri olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü başarılarıyla dikkat çekiyor. Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada bulunan merkez, 17 Aralık 2022 tarihine kadar 250 karaciğer nakli ile 250 cana yaşam umudu oldu.

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulduğu günden 1 Aralık 2022 tarihine kadar; 3 bin 400 karaciğer, 387 böbrek, 4 pankreas,7 ince bağırsak nakli yapıldı. Bu başarının ve bu başarılı ekibin lideriyse Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz. Yılmaz, uzun yıllardır Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi karaciğer nakilleriyle Malatya’nın atılım yapmasını sağladı. Malatya karaciğer naklinde bir dünya markası oldu.

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