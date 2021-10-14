2022 Mali Yılı Ücret Tarifeleri Görüşüldü

ŞÜKRAN MALKOÇ

Battalgazi Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısının 5. Birleşimi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval Başkanlığında Battalgazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplam 1 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında,2022 Mali Yılı Ücret Tarifelerinin bir kısmı görüşüldü.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ekim ayı olağan toplantısının 5.birleşimi tamamlandı. Toplantıda ilk olarak 4.birleşimin karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2022 Mali Yılı Ücret tarifelerinin bir kısmı görüşülerek, oy birliğiyle meclisten geçti.

REKLAMLARIN YENİ ÜCRET TARİFESİ

Bilgisayarlı reklam (led), raket billboard, otobüs duraklarında uygulanacak olan reklam tarifelerinde 2022 yılına binaen fiyat artışları yaşandı. Buna göre artan fiyatların detaylı bilgileri şu şekilde:

-Belediyeye ait reklam yerleri için 2021 yılında 2 bin 411 TL alınan reklam bedeli, 2022 yılında 2 bin 630 lira olarak belirlendi.

-Özel Mülke Konulan reklam yerleri için 2021 yılında bin 811 alınan reklam bedeli, 2022 yılında bin 976 lira olarak belirlendi.

-Firmaların karayolunda özel araçları ile veya balon, zeplin, uçak vb. yapacakları reklamlara İlan ve Reklam Vergisine göre haftalık 2021 yılında bin 206 lira alınan reklam bedeli, 2022 yılında bin 316 lira olarak belirlendi.

– Bilboardlar (beher metrekare) için 2021 yılında alınan 307 lira tarifesi 2022 yılı itibariyle 335 lira olarak uygulanacak.

Battalgazi Belediye Meclisi, 1.oturumun 6.birleşimi için 15 Ekim Cuma günü saat 11.00’te Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yeniden bir araya gelecek.