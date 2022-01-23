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2021 yılında 2 bin 252 kişiye yangın eğitimi verildi

2021 yılında 2 bin 252 kişiye yangın eğitimi verildi
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DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 2021 yılında 2 bin 252 kişiye yangın söndürme eğitimi verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, hem vatandaşlara yönelik çalışmalarına hem de eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce’de geçtiğimiz yıl 2 bin 252 kişiye yangın söndürme eğitimi verildi. Ayrıca ekipler, 154 binanın bacalarında temizlik yaparken, yeni iş yeri açacak 240 firmanın da ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Yoğun oluşan sağanak yağışlardan sonra da görev başında olan ekipler, 84 su tahliyesi yaparken, itfaiye personellerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla da 32 tatbikat gerçekleştirdi.

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