2021 yılı GAMER toplantısı yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu 2021 yılı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Salonu’nda düzenlenen GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu 2021 yılı bilgilendirme toplantısına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Nogay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altun, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Gezen, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdür Vekili Türkan Altuntaş, İl GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, 112 Müdürü Metin Unutkan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut ve Türk Kızılay’ı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu katıldı.

Türkiye’de ilk olarak 22 Aralık 2016’da kurulan, Malatya’da ise 15 Haziran 2017 tarihinde faaliyete geçen GAMER’in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları, GAMER’in oluşum yapısı, işleyişi ile 01 Ocak 2021 ile 15 Aralık 2021 tarihleri arasında Malatya’da meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı Merkez GAMER’e bildirilen olay istatistiği hakkında detaylı sunum İl GAMER Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç tarafından yapıldı.

Vali Aydın Baruş da konuşmasında, GAMER’in AFAD İl Müdürlüğü binasındaki yerinde hizmet sunduğunu belirterek, GAMER ile birlikte kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını vurguladı. (Bülten)