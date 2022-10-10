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20 yaşındaki genç, göğsünden bıçaklandı

20 yaşındaki genç, göğsünden bıçaklandı
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20 yaşındaki genç, göğsünden bıçaklandı

Malatya’da husumetlisi tarafından göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki genç yaralanırken, olayda kullanılan suç aletini mazgal içerisinde bulan ekipler, bıçağı çıkarmak için uzun uğraş verdi.
Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ş.K. (20) ile S.G. Buhara Bulvarı üzerinde karşılaştı. Karşılaşmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.G.’nin bıçak darbesine maruz kalan Ş.K. sol göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu yaralanırken, olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede çalışma yapan ekipler olayda kullanılan bıçağın Tenzile Sokak’ta bulunan bir mazgalın içerisine atıldığını tespit ederken, bulunduğu yerden çıkarılan bıçak polis merkezine götürüldü.
Olayın şüphelisinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor. (İHA)

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