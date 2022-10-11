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Anasayfa / Ekonomi / 20 Öğretim Üyesi Alınacak

20 Öğretim Üyesi Alınacak

20 Öğretim Üyesi Alınacak
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20 Öğretim Üyesi Alınacak

Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 sayılı Kanun’un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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