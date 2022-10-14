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20 Öğretim Görevlisi Alınacak

20 Öğretim Görevlisi Alınacak
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20 Öğretim Görevlisi Alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 Öğretim Görevlisi alıyor…

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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