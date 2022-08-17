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Anasayfa / Ekonomi / 20 Araştırma Görevlisi Alınacak

20 Araştırma Görevlisi Alınacak

20 Araştırma Görevlisi Alınacak
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20 Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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