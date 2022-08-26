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Anasayfa / Ekonomi / 20 Araştırma Görevlisi Alınacak

20 Araştırma Görevlisi Alınacak

20 Araştırma Görevlisi Alınacak
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20 Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 20 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte ve Bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. ” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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