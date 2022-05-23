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20 akademik personel alınacak

20 akademik personel alınacak
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20 akademik personel alınacak

Kastamonu Üniversitesi 20 akademik personel alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin  aşağıda  yazılı  birimlerine  657  sayılı  Kanun,  2547  sayılı  Kanun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1) ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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