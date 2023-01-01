DOLAR

18,7107$% -0.02

EURO

20,0534% 0.2

GRAM ALTIN

1.096,16%0,45

ÇEYREK ALTIN

1.798,00%0,50

TAM ALTIN

7.196,00%0,54

BİTCOİN

309640฿%-0.04887

Akşam Vakti a 17:24
Malatya AÇIK
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / 2 zanlı tutuklandı!

2 zanlı tutuklandı!

2 zanlı tutuklandı!
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

2 zanlı tutuklandı!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanırken, soruşturmaya gizlilik kararı getirildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde yaşanan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan M.T.’nin silahında çıkan kurşunların hedefi olan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk yaralanırken, 2 şahıs da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş olay sonrası gözaltına alınan M.T. ile arkadaşı A.Ş. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
M.T. ile A.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık kararıyla soruşturmaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Malatya’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.