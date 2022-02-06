2 ton ağırlığındaki demir kantarı çalmak isterken yakalandılar

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bir taş ocağına ait yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir kantarı çalmak isteyen hırsızlar, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçede faaliyet gösteren bir taş ocağına ait 2 ton ağırlığında ve yaklaşık 15 bin TL değerinde olduğu öğrenilen demir kantarın bulunduğu bölgede şüpheli şahıslar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Demir kantarı keserek 35 VY 870 plakalı açık kasa kamyonete yükleyen hırsızlar, jandarmayı fark edince kaçmaya çalıştı. Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanan M.S. (27) ve O.U. (37) isimli hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.