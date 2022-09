“2 teneke peynir satmayla Malatya tanıtılmaz”

HÜSEYİN KOCAMAN

İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nin amacından saptığını dile getiren Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım, Malatya Valisi Hulusi Şahin’in çabalarına rağmen birkaç siyasetçinin bu organizasyonu gereksiz protokol mevzuları yüzünden baltaladığını belirtti. Yıldırımın, “Ömründe bir, iki defa Malatya’ya gelen ve ‘Ben Malatyalıyım’ diyen değil de asıl orada Malatyalılar konuşmalıydı. Ayrıca Malatya Tanıtım Günleri değil de İstanbul’da Malatyalılar Gecesi düzenleselerdi daha güzel olurdu. Yani 4-5 gün orada dünya kadar masraf yapıldı, 2 teneke peynir satmayla Malatya tanıtılmaz” dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bilal Yıldırım, geçtiğimiz günlerde İstanbul Yenikapı’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerini değerlendirdi. BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım, Malatya Tanıtım Günleri’nin amacından saptığı iddiasında bulundu.

Bu şehrin bileşenleri olarak her zaman ortak paydamız olan Malatya için neyin daha iyi olacağını, Malatya’ya ve Malatyalıya neyin daha çok fayda ve menfaat sağlayacağını düşünen insanlar olduklarını belirten Yıldırım, siyaset mekanizmasının aslında bunun için var olduğuna dikkat çekti.

“BU ANLAYIŞA GÖRE HAREKET EDİYORUZ”

Siyasetin bazen yapılmaması gerekeni yaptırabildiğini belirten Yıldırım, “Siyaset mekanizması aslında bunun için vardır. Bizler de her zaman bu anlayışa göre hareket ediyoruz, etmek zorundayız. Ancak bazen siyaset kişilere yapılmaması gerekenleri yaptırabilir. Bunun en net örneğini İstanbul’da düzenlenen Malatya Günleri tanıtım etkinliğinde gördük. Malatya’nın tanıtımı için ve bir cihetle de İstanbul’daki Malatyalılara hasret gidermek için yapılan bu organizasyon amacından çok fazla sapmıştır. Maalesef Sayın Valimizin çabalarına rağmen birkaç siyasetçi bu organizasyonu gereksiz protokol mevzuları yüzünden baltalamış ve Malatya’ya ve kendisini Malatyalı olarak tanıtan kişilere asla yakışmamıştır” diye konuştu.

“HİÇ TASVİP ETMEDİĞİMİZ BİR OLAY”

Siyaselerin protokolde olmasına karşı olduğunu ifade eden Yıldırım, “Protokolde konuşan arkadaş, ‘Ben üniversiteye giderken Gürün’den gelirken’ diyor. Herhalde o arkadaş en son üniversite yıllarında Malatya’ya gelmiş. Böyle insanların çıkıp da orada protokolü eleştirmeleri, Malatya Valimizi eleştirmeleri bana göre çok yanlış hiç tasvip etmediğimiz bir olay. Ben şunu isterdim: Ben bir siyasi partinin il başkanıyım. Eğer ben orada olsaydım protokolde değil de, halkın arasında oturmayı tercih ederdim. Hiç bari birkaç Malatyalıyla tanışırdım ve sohbet ederdim. Protokolü devlet yapsın ama siyasilerin protokolde olmalarına karşıyım. Bu gibi beklentilerim olmadığı gibi bu tür pozisyonlara da girmem. Ben bu olayların Malatya Tanıtım Günleri’ne gölge düşürdüğüne inanıyorum. Ömründe bir, iki defa Malatya’ya gelen ve ‘Ben Malatyalıyım’ diyen değil de asıl Malatyalılar konuşmalıydı. Ayrıca Malatya Tanıtım Günleri değil de İstanbul’da Malatyalılar Gecesi düzenleselerdi daha güzel olurdu. Yani 4-5 gün orada dünya kadar masraf yapıldı, 2 teneke peynir satmayla Malatya tanıtılmaz. Bizim analıkızlı yemeklerimizi, sarmalarımızın burada tanıtılması lazımdı. Bu gibi etkinlikler Malatya’da yapılmalıydı. Ben bu açıdan Tanıtım Günleri’nin İstanbul’da yapılmasını çok da doğru bulmuyorum. Birkaç STK’nın sadece kendi reklamlarını, piyarlarını yapmak için bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” söyleminde bulundu.

“KAYBEDEBİLECEĞİMİZDEN EMİN OLMALIYIZ”

“Bir diğer konu ise tanıtım günlerinin altın günü buluşmalarına benzemesidir” diyen Yıldırım, “Gastronomisi ile son zamanlarda ulusal medyada kendinden çok fazla söz ettiren Malatya maalesef tanıtım günlerinde adeta büfe tarzı yiyecekler ile tanıtılmaya çalışılması çok üzücü bir durum. Bu tür organizasyonların daha profesyonel yapılması gerekmektedir. Yoksa biz değerlerimizi profesyonel bir şekilde korumazsak, onları yarın elbet kaybedebileceğimizden emin olmalıyız. Bu sebeple bu değerleri kaybetmemek adına gereken azmi göstermeliyiz” dedi.

“DAHA DİKKATLİ YÜRÜTÜLEBİLİRDİ”

Malatya’nın ortak paydaları olduğunu kaydeden Yıldırım, şunları dile getirdi:

“Son olarak böylesine bir tanıtım günü daha dikkatli yürütülebilirdi. Tanıtım günleri devam ederken Malatyalı piyade üsteğmenimizin şehadet haberini aldık. Ancak buna rağmen tanıtım günlerindeki eğlenceli aktiviteler devam etmiş. Malatya’da şehit haberi ve acısı varken Malatya tanıtım günlerinde eğlence olmamalıydı. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak yapmış olduğumuz açıklamalara dikkat ederseniz her zaman bir çağrı, bir sorun çözümü ve bir öneri vardır. Bizler her zaman kötü ve çirkef muhalefet safında olan, çamur at izi kalsın mantığı ile siyaset yapan kişiler değiliz. Biz Malatya’nın menfaati nasıl daha iyi olacaksa onun için çabalıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Malatya ortak paydamızdır.”

“MALATYASPOR’UMUZA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Malatya Tanıtım Günleri’nde Adil Gevrek’a olan yaklaşımı da değerlendiren Yıldırım, “Malatya kamuoyu ciddi bir yara aldı. ‘Adil Başkan artık Malatyaspor’dan elini çeksin.’ insanların Adil Gevrek konusunda ciddi beklentileri var. Hala sizin orada Adil Gevrek’i çıkartıp, orada bir konuşma yaptırmanız gerçekten çok manidar. Bizim yöneticilerimiz Malatya’ya geldikleri zaman her seferinde Malatyaspor’a sahip çıkılmadığını, Adil Başkan’ın bırakması gerektiğini söylüyorlar. Ama İstanbul’a gittiklerinde de kol kola geziyorlar. Ben de bunu garipsiyorum. Buna bir anlam veremiyorum. Malatyaspor’un geldiği noktaya bakın. Ben Malatya’yı seven bir insanın. Milliyetçi değilim ama Malatya’yı seven bir insanım. Bu işte milliyetçilik yapılmaz. Türk bayrağının dalgalandığı her taraf bizim memleketimiz. Nasıl önceki gün Mersin’de bir polis evine bir saldırı yapıldı, bir polisimiz şehit oldu ve ciğerimiz yandıysa, memleketimizin her yeri birdir. Fakat biz Malatya’da yaşıyorsak Malatya’mıza, Malatyaspor’umuza sahip çıkmalıyız. Malatya Büyükşehir, bir milyona yakın nüfusu var, süper Lig’de oynayan bir takımımızı koruyamadık. Tabii ki zorumuza gidiyor. Ben bu konuda siyasilerimizin pek de zoruna gittiğini düşünmüyorum. Malatyaspor’un bu duruma gelmesinde siyasilerimizin hepsi sorumlu. Bütün siyasilerimizin Malatyaspor’a destek çıkması lazımdı” ifadelerine yer verdi.