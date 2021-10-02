2 pilot yurt dışında mı?

FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, darbecilere destek için 7. Ana Jet Üssü’nde 4 savaş uçağını kaldırmakla suçlanan, ancak yerel mahkemede beraat eden 6 eski pilot üsteğmenin yargılanmasına devam edildi. Talimatla uçakları kaldırmak isteyen pilotlar ise 5 yıldır yargılanıyor ve 2’si kayıp. Dosyada 6 pilot hakkında ardışık arama raporu da bulunuyor.

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Malatya’da bulunan 7. Ana Jet Üssü’nde görev yapan ve 4 ayrı savaş uçağını kaldırmakla suçlanan Pilot Üsteğmenler M.B.K., E.B., M.Y.T., H. K., S.G. ve Ü.K. hakkındaki yargılama devam etti.

15 Temmuz hain ve alçak darbe girişici gecesi Malatya’daki 7. Ana Jet Üssü’nde 4 savaş uçağını FETÖ’cü darbecilere destek için kaldırmakla suçlanan 6 eski pilot üsteğmenin Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesindeki yargılamasına 8. duruşma ile devam edildi.

Dava dosyasına giren Ardışık Arama Raporunda, tutuksuz yargılanan 6 eski pilotunda FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonla ardışık arandıkları kaydediliyor.

Sanık pilotlardan Muhammed Yusuf Tür ve Halil Karan’ın mahkemeye ifade için çıkartılan tüm çağrılara cevap vermedikleri için haklarında yakalama kararı çıkartılmıştı. Her iki sanık son duruşmaya da katılmayarak ifade vermediler. 2 sanık hakkında da mahkeme yakalama kararının devamına karar verdi. 2 pilotunda yurtdışına kaçmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada, 7. Ana Jet Üssü’nün eski Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık, 7. Ana Jet Üs eski Harekât Başkanı Albay Tayfun Tuna, 7.Ana Jet Üs 171. Filo eski Komutanı- Pilot Binbaşı Metin Çivilibal, 7 Ana Jet Üs 171. Filo’da görevli eski Pilot Binbaşı Tuncay Öztürk’e “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş ve cezalar Yargıtay tarafından onaylanmıştı.