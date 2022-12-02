2 Öğretim Üyesi Alınacak

18,6364$% -0.02
19,5321€% -0.46
1.068,66%-1,08
1.740,00%-0,79
6.960,00%-0,76
315311฿%-0.75397
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
145 Sözleşmeli Personel Alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.