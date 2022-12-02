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Anasayfa / Ekonomi / 2 Öğretim Üyesi Alınacak

2 Öğretim Üyesi Alınacak

2 Öğretim Üyesi Alınacak
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2 Öğretim Üyesi Alınacak

Işık Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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