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Anasayfa / Ekonomi / 2 Öğretim Üyesi Alınacak

2 Öğretim Üyesi Alınacak

2 Öğretim Üyesi Alınacak
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2 Öğretim Üyesi Alınacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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