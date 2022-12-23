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2 Öğretim Görevlisi Alınacak

2 Öğretim Görevlisi Alınacak
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2 Öğretim Görevlisi Alınacak

Türk-Alman Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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