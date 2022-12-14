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Anasayfa / Ekonomi / 2 Öğretim Görevlisi Alınacak

2 Öğretim Görevlisi Alınacak

2 Öğretim Görevlisi Alınacak
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2 Öğretim Görevlisi Alınacak

TED Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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