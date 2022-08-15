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Anasayfa / Ekonomi / 2 Öğretim Görevlisi Alınacak

2 Öğretim Görevlisi Alınacak

2 Öğretim Görevlisi Alınacak
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2 Öğretim Görevlisi Alınacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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