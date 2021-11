2 Milyon 250 Bin Fidan Toprakla Buluştu

MUTLU SARIGÜL

Milli Ağaçlandırma Günü’nde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya’da 2 milyon 250 bin fidanın toprakla buluşacağını kaydetti. Malatya’nın yeşilliğinin bir kat daha artacağını belirten Baruş, “Bugünü bir bayram günü olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye genelinde dün 81 ilde 922 ilçede aynı anda başlayan “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” Ağaçlandırma Projesi fidan dikim etkinliği dün Malatya’da da gerçekleştirildi. Beydağı TOKİ Evleri, Eski Diş Hastanesi üstünde düzenlenen etkinliğe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Noğay, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarla, STK temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda ilk konuşmayı Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, 7 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile her yıl 11 Kasım gününün ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ olarak kutlandığını hatırlatan Kalaylı, bugün, ilçelerle birlikte aynı anda fidan dikim etkinliğinin yapılacağı ‘Milli Ağaçlandırma Günü’nün 3.sünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, ağaçlandırmanın bu yıl Yeşilyurt bölgesinin tercih edildiğini dile getirerek, “Biz de her yıl buralara yeni yeni fidanlar ekleyerek yeşillendirmeye devam ediyoruz” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN TOPRAKLA FİDANLARI BULUŞTURMAK”

Binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “2019-2020’de Battalgazi’mi de orman dikim törenini gerçekleştirmiştik binlerce fidanımızı toprakla buluşturduk. Önemli olan toprakla fidanları buluşturup, bunların idamesini sağlamak” şeklinde konuştu.

“AĞAÇLANDIRMAYA AĞIRLIK VERMEMİZ LAZIM”

İklim değişikliği ile mücadelenin başında ağaçlandırmanın geldiğini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğayda, “Şuanda eğer kuraklıkla mücadele edeceksek eğer karbon emisyonunu arttıracaksak muhakkak ağaçlandırmaya ağırlık vermemiz lazım” söyleminde bulundu.

“BU TOPRAK BİZİM İÇİN KUTSAL BİR TOPRAK”

Çok mutlu olduklarını dile getiren Vali Baruş, şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye genelinde başlatılan etkinliklerle bir yılda yaklaşık 250 milyon fidan toprakla buluşacak. Malatya’mızda 2 milyon 250 bin fidan bu süre içerisinde İnşallah toprağa kavuşacak. Malatya’mızın yeşilliği bir kat daha artacak. Bu gün 11 Kasım’da düzenlenen etkinliklerle 15 hektarlık alanımız fidanla buluşacak. Biz çok mutluyuz. Bugünü bir bayram günü olarak görüyoruz. Malatya’nın ağaçlandırılması için emek sarf eden başta Orman Genel Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarına, tüm Malatyalı vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü toprağa dikilen her fidan geleceğe yapılan bir yatırımdır. Bu toprak bizim için kutsal bir toprak. Çünkü biz bin yıldır Anadolu toprağını kendimize vatan bildik. Atalarımızı bu topraklara gömdük. Çocuklarımızın geleceğini bu verimli topraklarda gördük. Bu toprağa hangi değeri katarsak katalım, hangi fedakârlığı yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz. Aslında bugün diktiğimiz fidanlar bu toprağa diyet borcudur. Çünkü toprağımızı, ormanlarımızı korumazsak geleceğimiz tehlike altındadır. Her dikilen ağaç aslında hayata hayat katan bir katkıdır. Dolayısıyla her diktiğimiz fidanın gelecekte bir cana nefes olacağını hiç hatırımızdan çıkarmayalım.”