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2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda 10 kişi tutuklandı

2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayda 10 kişi tutuklandı
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Sinop’ta 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, “05.02.2022 günü saat 23.00 sıralarında bir eğlence mekanında gerçekleşen olayın devamı niteliğinde iki vatandaşın ölümü, altı vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olay haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatıldığı, bugün itibarıyla 10 kişinin tutuklanarak cezaevine teslim edildiği, söz konusu olaya ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerine devam edildiği” öğrenildi.

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