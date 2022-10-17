“2 Kasım’da ilk etap ihalesi yapılacak”

SİNEM HATUN DAVUT

Beraberindekilerle birlikte MTB Başkanı Ramazan Özcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yazıhan ilçesinde yapımı devam eden Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgiler verdi. 3 bin dönümün üzerinde bir alanda organize sanayinin kurulmasının planlandığını anımsatan Çakır, “2 Kasım’da inşallah oranın ilk etap ihalesi yapılacak” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveciyle birlikte 1 Ekim’de yapılan kongre neticesinde yeniden göreve getirilen Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan’ı ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve yaklaşık 4,5 yıllık hizmeti geride bıraktıklarını dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, seçimden sonra çalışmalarına hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi.

“BİRLİKTE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUK”

Kayısı ihracatını 500 milyon dolara taşımanın büyük gururunu yaşadıklarını ifade eden Özcan, “Tabi 4,5 yıl içerisinde çok önemli hizmetler gerçekleştirme fırsatı Cenabı Allah bizlere nasip etti. Bunları da özellikle yapmış olduğumuz tarım alanında, tarımsal hizmetler açısından gerek kayısı da gerekse hayvancılıkta yapmış olduğumuz hizmetleri sizlerin sayesinde, sizlerin gayretleri ile bizlerin de konuları sağlıklı şekilde sizlere ifade ederek sorunları çözüme götürme noktasında birlikte çalışma fırsatı bulduk. Başta bu imkânları sağlayan, sorunların çözümünde bize büyük desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli bakanlarımıza, kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz. Burada iyi bir koordinasyon ve ilişki ağı kurduk. Siyasi otorite ile merkezi hükümetimizin temsilcileri ile kamu idarecilerimiz ile ve Sayın Valimiz ile de iyi bir koordinasyonla Malatya’daki tarım alanında yaşadığımız sıkıntı ve zorlukları çözmek için yoğun bir mücadele verdik ve çok önemli de başarılar elde ettik. Bugün kayısıda ihracatımızı 500 milyon dolara taşımanın büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bunun için de bugüne kadar vermiş olduğunuz bütün desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“MALATYA’YA GÜZEL KATKILARI OLDU”

Daha sonra söz alarak Başkan Özcan’a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Tekrara göreve seçilen Başkanı’mıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunuyoruz. Rabbim hayırlı eylesin. Kendisinin de ifade etmiş olduğu gibi Malatya’ya güzel katkıları oldu. Malatya’mız tarım kenti. Özellikle Malatya denilince kayısı akla geliyor. Kayısının da 20- 30 liralardan bugün 100 liralara çıkması Malatya için ciddi bir önem arz ediyor. Diğer taraftan 300 milyon dolardan eskiden bahsederken bugün 500 milyon doların gündemimize taşınmış olması takdire şayan bir çalışmadır. Arzumuz ve hedefimiz kayısıyı daha çeşitlendirerek, türevlerine ayırarak hedeflemiş olduğumuz milyar dolarları inşallah Malatya’mıza kazandırmak için gerek hükümetimiz olsun gerek bizim gibi yerel yönetimler olsun gerek Borsa’mız olsun bu noktada üzerimize ne düşüyorsa bunu yerine getirmek için uğraş, çaba ve gayret sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLK AKLIMA GELEN LİSANSLI DEPOCULUK”

Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan’ın güzel hizmetlere imza attığını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca da, “Bugüne kadar üreticilerimizle, Ticaret Borsası üyelerimizle, yöneticilerimizle, siyasilerimizle kurulan güzel diyaloğun ve gayretli çalışmaların sonucunda Malatya’da başarılı hizmetlere imza atıldı. İlk aklıma gelen mesela lisanslı depoculuk faaliyete geçirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alımı yapması söz konusuydu. Yine et üreticilerimizin, besicilerimizin taleplerinin Bakanlık nezdinde takibi ve Sayın Bakanımızın burada fiyat açıklaması gibi gelişmeleri hep beraber yaşamıştık. İnşallah bundan sonraki yeni dönemde de bu başarılı diyalog ortamının devam ettirilerek şehrimize, üreticilerimize, Ticaret Borsası üyelerimize ciddi katkılar sunmaya devam edeceğinizi ümit ediyorum” söylemine yer verdi.

Son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da, geçmiş dönemlerde Ticaret Borsası’nın faaliyetlerinden övgüyle bahsetti.

“KAYISI ALANLARININ GELİŞTİĞİNİ GÖRÜYORUZ”

“Geçtiğimiz dönem içerisinde borsamızın çok gayret içerisinde olduğunu hep birlikte gördük, başarılı çalışmalar yaptılar” diyen Milletvekili Çakır şunları kaydetti:

İş takibi olsun, proje hazırlama olsun hem bürokratik anlamda işlerin yürümesinin takibi hem de siyasi çözüm noktasında da bunları hazırlayarak takip edilmesi çok önemli. Tabii ki Ticaret Borsası Malatya’mızın en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Dolayısıyla birliğimizin, borsamızın, her kuruluşunda böyle kendi içerisindeki başarılı çalışmaları Malatya’mıza ciddi bir katkı olarak döndüğünü de ifade etmek istiyorum. Az önce değerli başkanlarım ifade ettiler. Gerçekten hem lisanslı soğuk hava deposunun hayata geçirilmesi olsun hem TMO’nun ürün alımı noktasında olsun, bunların gerçekten takibi gerektiriliyor. Bir an önce hizmete girmesi Malatya için çok önemliydi. Kayısıdaki zaten rakamlara baktığımız zamanda bu ülke ekonomisi için de Malatya ekonomisi için de önemli. Tabiî ki kayısımızın hedefi böyle 700-800 milyon gibi bir hedef koyarak inşallah yoluna devam ediyor. Çünkü ciddi manada da kayısı alanlarının geliştiğini görüyoruz.”

“BORSAMIZ DEYİNCE AKLA HEP KAYISI GELİYOR”

Çakır, Ticaret Borsası denince akla hemen kayısı geldiğini dile getirerek, “Tabi borsamız deyince akla hep kayısı geliyor ama bir yandan hayvancılık ve tarımın her kesiminde de aktif olduklarını biliyoruz. Dolayısıyla Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin oluşması noktasında da ciddi adımlar atıldı. Orada 3 bin dönümün üzerinde bir alanda inşallah organize sanayinin kurulması planlanmıştı. Bu çalışmalarda uzun yıllar devam ediyordu ve geldiğimiz noktada da 2 Kasım’da inşallah oranın ilk etap ihalesi yapılacak. Dolayısıyla bu yönde ben kırmızı et üreticileri, büyük baş hayvancılık noktasında da ilimizde ciddi manada bir ivme kandıracağına da inanıyorum” dedi.