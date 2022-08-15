DOLAR

17,9604$% 0.11

EURO

18,3080% -0.55

GRAM ALTIN

1.027,58%-1,12

ÇEYREK ALTIN

1.684,00%-0,53

TAM ALTIN

16.551,87%-1,13

BİTCOİN

433907฿%-1.40267

Akşam Vakti a 19:29
Malatya AZ BULUTLU 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Asayiş / 2 ilde uyuşturucu operasyonu

2 ilde uyuşturucu operasyonu

2 ilde uyuşturucu operasyonu
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

2 ilde uyuşturucu operasyonu

Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce yapılan ortak çalışmada, Malatya-Mersin seferini yapan bir yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan İ.A.’nın uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Mersin polisi ile yapılan koordineli çalışmada durdurulan araçta arama yaptı. Yapılan aramada 12 paket halinde toplamda 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

 

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

“Malatya’da yapılmayan “Adliye” çıkmazı

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.