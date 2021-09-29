Bilgilendirme Etiketi Yürürlüğe Girdi

“2. el piyasasına güvenirliliği getirir”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el ticaret usulü ile satılan kullanılmış cep telefonları ve tabletler için zorunlu tutulan bilgilendirme etiketi uygulaması ikinci el esnafını memnun etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el ticaret usulü ile satılan kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin, tüketicinin kolaylıkla görebileceği ve okuyabileceği şekilde malın mevcut durumunu, varsa yapılan işlemleri gösteren bilgilendirme etiketiyle satışı zorunlu tutuldu. Bilgilendirme etiketinin 2. el piyasasına güven sağlayacağını belirten esnaf Fatih Kızılay, “Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren bilgilendirme etiketiyle satışı zorunluluğu tam anlamıyla uygulanırsa bizim için çok çok iyi ama inanın bize hala böyle bir bilgilendirme yapılmadı. Fakat yürürlüğe girdiği takdirde insanların 2. el ürün satın alırken içi rahat olur veya alınacak ve satılacak ürünün güvenirliği ölçülür. Ayrıca bu sistem 2. el piyasasına güvenirliliği de getirir” dedi.

Alınan karar Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yetkili alıcı, elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunduğunu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtlarından kontrol edecek. Kullanılmış malın değerleme işlemini, malın kendisine teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden 3 iş günü içinde sonuçlandıracak olan yetkili alıcı, bu sürede tüketicinin söz konusu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayını yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla alacak.

Yetkili alıcı, onay alındığında tüketiciye ödemeyi yapacak veya yapılmasını sağlayacak. Ödeme süresi, tüketiciye önceden bildirilmesi ve onayının alınması koşuluyla 3 iş gününe kadar uzatılabilecek. Bu ödeme miktarı, tüketicinin yeni bir mal satın aldığı durumda, yeni malın fiyatından indirilebilecek.

“BİZE BİR BİLGİLENDİRME YAPILMADI”

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararın yerinde olduğunu ancak bu karardan haberdar olmadıklarını ifada eden esnaf Fatih Kızılay, “Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren bilgilendirme etiketiyle satışı zorunluluğu tam anlamıyla uygulanırsa bizim için çok çok iyi ama inanın bize hala böyle bir bilgilendirme yapılmadı. Fakat yürürlüğe girdiği takdirde insanların 2. el ürün satın alırken içi rahat olur veya alınacak ve satılacak ürünün güvenirliği ölçülür. Ayrıca bu sistem 2. el piyasasına güvenirliliği de getirir. Bizim işte ilk başta müşteri telefonu satmaya geldiğinde ımeı numarasını sorguluyoruz. Sisteme giriyoruz ve karşımıza çıkan ekranda bu ımeı numarası kayıtlıdır, yazıyorsa satın alıyoruz. Ama bir de şu var, sizin telefonunuz çalındıysa ve çalındıktan bir saat sonra satılmaya götürüldüyse, bu bir saat içinde sisteme düşmüyor. Bunun çalıntıya düşmesi ayları buluyor. Onun için çalıntı olan telefonlar için anında bilgi verecek bir sistem olsa biz de telefon satıcıları olarak zor duruma düşmeyiz. Hem çalıntı malı almazsınız hem de hırsızı yakalatırsınız” ifadelerini kullandı.