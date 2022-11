2.El otomobil piyasasında son durum!

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Son zamanlarda gündemde olan 2. el otomobil alım satımı ile ilgili düzenleme sonucunda 2.el araç satışına sınırlama getirilmişti. Bu sınırlamaya göre bir vatandaş bir yıl içerisinden 3’den fazla araç satışı gerçekleştirdiğinde vergi cezası ödeyecek konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Oto Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, önemli açıklamalarda bulundu.

Güncel piyasa hakkında değerlendirmelerde bulunan Malatya Oto Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, ekonomik kriz ve araç fiyatlarındaki fahiş fiyatların esnafları sıkıntıya soktuğunu vurguladı.

“BU KONU BİZİM EN BÜYÜK YARAMIZ”

Bir yıl içerisinde 3 araçtan fazla satış yapan kişilere vergi cezası getirilmesi hakkında konuşan Malatya Oto Galericiler Sitesi Başkanı Arif Ede, “Bu konu bizim en büyük yaramız. Vatandaş üç araç satıyor ama hanımına, kardeşine, amcasına alıyor, biz ataerkil bir toplumuz yani çevremiz geniş, geniş bir ailede 10 insan düşünün her kişi 3 araç olsa 30 araç ediyor, bunu devletimizin farklı bir duruma evirmesi lazım, özellikle esnafla diyalog içerisinde olmaları lazım. Bizlere gelsinler, ben kendilerine Malatya’da en az 100 tane bu işi, bizden fazla araç satan insanları kendilerine söyleyeyim gitsinler görüşsünler gereken cezai müeyyide ne ise onu uygulasınlar. Bu piyasanın, bu hale gelmesinin, bu kadar uçuk olmasının en büyük müsebbibi bizim sektörle uğraşmayan, bu sektörle alakası olmayan kişilerin bu işi yapması. Bunda devletimizin müthiş bir vergi kaybı oluyor ben bunu anlamakta da inanın zorlanıyorum, devletimizin hem maddi kaybı oluyor hem de manevi kaybı oluyor. Maddi kaybı vergilerdir. 2021’de 9 milyon araç satılacak 2,5 milyonunu Türkiye genelinde galerici esnafı satacak, vergilendirecek 6,5 milyon insan 6,5 milyon araç, diğer meslek grupları tarafından satılacak, maddi kayıp böyle devam ediyor. Herkesin işini yapması lazım, hem maddi kaybı var burada devletimizin hem manevi kaybı. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum, dünyayı yeniden keşfetmenin bir manası yok. 3 araç kendisi alıyor, 3 araç eşine, 3 araç oğluna, 3 araç amcasına, dayısına alıyor, netice de yıllık 50-60 araca tekamül ediyor buna da bir an önce özellikle biz derneklerle, federasyonumuzla, maliyesiyle bir araya gelip, belediyesiyle, kolluk kuvvetleri ile bu işe bir an önce çözüm bulmamız lazım. Bizleri günah keçisi edip halkın önüne atmanın bir manası yok, galerici burada süspanse ediyor, burada oto kontrolü galerici sağlıyor. Eğer galerici olmazsa bu araçlar inanın daha fazlalaşırdı. Çünkü bizler neticede bunu meslek edinmişiz. Elbette ki her kurumda, her sektörde sıkıntılı insan vardır, biz de de olur netice de insanın olduğu yer de hata da olur, sıkıntı da olur, ama bizler bunu asgariye indirmeye çalışıyoruz, oto kontrolünü kendi aramızda sağlamaya gayret ediyoruz. O yüzden bizim devletimizden istediğimiz bizlerle bir araya gelip hem devletin maddi kaybının, hem de manevi kaybının nasıl engellemesi gerektiği, bu işin çözüme kavuşturulması noktasında bizler devletimizin emrinde her an bir asker gibi haber bekliyoruz. Oysaki bugüne kadar suni tedaviler ile bu işleri ötelemeye çalışıyorlar ama bunlar çözüm değil. Çözüm noktasında bizlerle bir araya gelecekler çünkü biz bu işi yapıyoruz. Nerede, ne sıkıntı var biliyoruz, bunu biz devletimize birebir anlatırız, o yüzden inşallah buna bir an evvel çözüm bulurlar, bizlerle bir araya gelirler, bizlerde kendilerine problemlerimizi arz ederiz ve çözüm bulma noktasında da gayret gösteririz” ifadelerine yer verdi.