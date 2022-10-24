“2 Bin 265 Adet Depreme Dayanıklı Konut İnşa Edildi”

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımı tamamlanan 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesindeki binaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle gerek TOKİ ile işbirliği halinde gerekse de belediyemizin kendi imkânlarıyla bugüne kadar ilçemizin muhtelif bölgelerinde 2 bin 265 konut ve dükkân üretimi yapılarak, sağlam ve güvenilir yaşam alanlarımızın sayısını artırdık.” diye konuştu.

TOKİ ile işbirliği halinde Yeşilyurt’a çok güzel bir eser kazandırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizdeki kentsel dönüşüm binalarımız örnek bir yatırım olarak ilçemize kazandırıldı, bunun sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz huzurlu, sakin ve modern bir alanda hayatını sürdürüyor. Depreme dayanıklı, konforlu ve sağlam binalardan oluşan buradaki siteden ev alan bir ailemizi de ziyaret ettik, onlarda buradaki ortamdan memnunlar ve güzel düşüncelerini bizimle paylaştılar. Belediye olarak TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız buradaki konutların ardından kendi imkânlarımız ve gücümüzle Turgut Özal Mahallemizde kentsel dönüşüm evlerimize hız verdik. Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM bünyesinde Yeşil Yaka, Yeşil İnci ve Topsöğüt Konutları gibi depreme dayanıklı binalardan oluşan, modern yaşam alanlarını Yeşilyurt’umuza kazandırdık. Bununla birlikte deprem mağduru hemşehrilerimiz için Yakınca ve Kaynarca mahallelerimizde de toplu konutlar yapılıyor. TOKİ ile işbirliği halinde hayata geçen yatırımların yanı sıra kendi imkânlarımızla yaptığımız konut ve dükkân sayısı 2 bin 265’e ulaştı.” diye konuştu. (Bülten)