2 bin 245 cinsel içerikli hap ele geçirildi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince bir TIR’ın içerisinde kaçak telefon ve sigara ele geçirildi.

KOM Şubesi ekipleri tarafından ‘5607 SKM suçu’ ile ilgili mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda,

Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan bir TIR’da yapılan aramada çeşitli modellerde toplam 127 gümrük kaçağı android cep telefonu ile 30 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘5607 SKM’ suçundan yasal işlem yapıldı.

Ayrıca kentte, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün satışı yapıldığı bilgisi üzerine 3 işyerinde yapılan aramada toplam 2 bin 245 adet cinsel içerikli hap, jel ve sprey ele geçirildi.

Emniyet ekipleri tarafından 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. (Bülten)