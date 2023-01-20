2 Araştırma Görevlisi Alınacak

Yaşar Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla araştırma görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…