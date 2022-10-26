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Anasayfa / Ekonomi / 2 Araştırma Görevlisi Alınacak

2 Araştırma Görevlisi Alınacak

2 Araştırma Görevlisi Alınacak
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2 Araştırma Görevlisi Alınacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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