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2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldürülmüştü, 4 şüpheli tutuklandı

2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldürülmüştü, 4 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Olay, 24 Şubat tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında çıkan kavgada S.Ö. isimli şahıs, pompalı tüfekle Tarık Tanaç’a ateş etti. Tanaç kanlar içinde yere yığılırken, olaya karışan 6 kişi de darp neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, 2 ev ise kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Pompalı tüfekle vurulan Tarık Tanaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alarak olaya karışan 5 şahsı gözaltına aldı.

Polis merkezinde ifadeleri alınan S.Ö. (32), E.Ö. (21), Y.Ö.(30), E.Ö.(20) ve E.Ö(32) isimli 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.Ö. (32) adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Tarık Tanaç’ı öldürme olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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