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19 Öğretim Üyesi Alınacak

19 Öğretim Üyesi Alınacak
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19 Öğretim Üyesi Alınacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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