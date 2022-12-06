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Anasayfa / Ekonomi / 19 Öğretim Üyesi Alınacak

19 Öğretim Üyesi Alınacak

19 Öğretim Üyesi Alınacak
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19 Öğretim Üyesi Alınacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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