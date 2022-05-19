“19 Mayıs Milli İradenin hâkimiyet günüdür”

ŞÜKRAN MALKOÇ

Malatya’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tören düzenlendi. Törende konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “19 Mayıs, Milli Egemenlik ve Milli İradenin hâkimiyet günüdür. 19 Mayıs geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının omuz omuza verdiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağının kanıtıdır” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’dan yola çıkarak başlattığı kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin 103. yıldönümü ve coşkuyla kutlandı. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce tertiplenen 19 Mayıs etkinlikleri Malatya Merkez Spor Salonunda büyük bir katılımla gerçekleşti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ile başladı. Akabinde öğrencilerin gösterilerden sonra kutlamalar sona erdi.

Törene, görevine yeni başlayan Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, İl Milli Eğitim Müdiresi Hatice Özdemir ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinden anımsatma yaparak başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “19 Mayıs 1919’da milletimizin ‘Ya İstiklâl Ya Ölüm’ parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğunun ilk adımının 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yolculukta ‘Hattı Müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletimizin kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ diyen bir liderin Anadolu’da topyekûn bir milli mücadele ruhunu ve iradesini harekete geçirmek için İstanbul’dan Bandırma Gemisi ile Samsun’a ayak bastığı tarihin adıdır. 19 Mayıs, Milli Egemenlik ve Milli İradenin hâkimiyet günüdür. 19 Mayıs geleceğimizin teminatı gençliğimize güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ateşini temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının omuz omuza verdiğinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir meselenin olmayacağının kanıtıdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ İLELEBET PAYİDAR KILMALIYIZ”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919‘da Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 103’üncü yıldönümünde, o günkü heyecanı ve coşkuyu, bugünde aynı şekilde yaşıyoruz” diyen Kayhan sözlerine şöyle devam etti:

“Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde yaşadığımız şu günlerde daha iyi anlıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği ve Cumhurbaşkanımızın da Recep Tayip Erdoğan’ında sürekli gençlerimize hatırlattığı muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedeflerimiz için durmadan, bıkmadan, usanmadan çalışmalıyız. 103. yıl önce bu güzel vatanımız için mücadele ederek şehit ve gazi olan ecdadımıza layık olmalıyız. Ecdadımızın mücadelesinden aldığımız bu ilhamı, geleceğimizi inşa etmede rehber edinmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmalıyız.”

“SİZ ÖNCÜ NESLİN ERLERİSİNİZ”

Gençli ve Spor İl Müdürlüğü olarak düzenledikleri etkinliğin detaylarından bahseden Kayhan, “Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye’dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz siz değerli gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olan sizlerin akıl, duygu, sağduyu ve fedakârlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığınız gündür. Malatya Valiliği koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün organize ettiği 15-21 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programı’na, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayıp hafta boyunca yaptığımız çeşitli sosyal ve sportif faaliyetlerle devam edeceğiz. Gerek il merkezimizde gerekse ilçelerimizde çeşitli etkinlikler yaptık ve bu etkinlikleri il müdürlüğümüz resmi hesaplarında ve basın yayın organlarından sizlere ulaştırdık. Bu etkinliklerimizle halkımıza 19 Mayıs coşkusunu en güzel şekilde yaşatmaya çalıştık. Çünkü sizler bizim için önemlisiniz ve İstiklal Şairimiz Akif’in dediği gibi siz öncü neslin erlerisiniz. Siz Çanakkale ruhunu geleceğe taşıyacak civanmert delikanlılarsınız. Sizin varlığınız bize güç veriyor. İyi ki varsınız. Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve değerli silah arkadaşlarını, vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.