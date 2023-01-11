MTÜ’DE TARIMSAL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN 177. YILI KUTLANDI

VALİ ŞAHİN: TARIM BAYRAMI’NDA BUNLARI KONUŞMAMIZ LAZIM

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Türkiye’de tarım öğretiminin başlanmasının 177. yılı nedeni ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi tarafından Tarım Bayramı programı düzenlendi. Programda konuşan ve 21. Yüzyılın zorluklarına, sıkıntılarına yönelik tarım ilkelerinin benimsenmesi gerektiğine dikkat çeken Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Bunu yapmaz isek insanlığı gerçekten çok zor günler bekliyor işte bugün Tarım Bayramı’nda bunları konuşmamız lazım. Türkiye ve dünya kendi üzerine düşeni yapacak, yapmak zorunda aksi takdirde insanlığı zor günler bekliyor” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi yerleşkesi konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Malatya Vlisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Çetin, akademik personeller ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Malatya Turgut Özal Üniversitesi tanıtım filmi, Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Elemanı Hüseyin Göçer ve Müzik Bölümü öğrencilerin oluşan Türk Halk Müziği Ekibi tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisi ile devam etti.

“MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ ZİRAATTIR”

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, tarımsal eğitimin tarihi hakkında bilgi vererek, “Türkiye’de modern anlamda ilk defa tarımsal eğitim ve öğretim 1846 yılında İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliğinde açılan Ziraat Mektebi’nde başlamıştır. Sonrasında sırasıyla Bursa Ziraat Mektebi ve İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi açılmıştır. 1927 yılında Halkalı Ziraat Mektebi’nden yurt dışına gönderilen öğrenciler ve hocaların oluşturduğu bilim kurulunun önerileri ile Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuş, 1948 yılında da bu enstitü Ankara Ziraat Fakültesi haline gelmiştir. İlk açılan bu fakülteden sonra 1955 yılında Ege, 1957 yılında Atatürk, 1967 yılında Çukurova Ziraat Fakülteleri açılmış ve bugün Ziraat Fakültelerinin sayısı 40’a ulaşmıştır. Son yıllarda ülkeler arası mücadelede en az enerji kaynakları gibi su ve gıda gibi temel besin kaynakları da önemli hale gelmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milli ekonominin temeli ziraattır’, sözü ile tarım sektörünün ülke ekonomisindeki önemine ve katkısına vurgu yapmıştır. Günümüzde de tarım sektörü istihdam ve ihracat olanağı sağlamak, üretim değeri oluşturmak, gelir kaynağı ve endüstriye ham madde sağlama ve ulusal beslenmeye katkı sağlama gibi pek çok temel konuda dünyadaki stratejik önemini korumaya ve artırmaya hızla devam etmektedir. Bu nedenle küreselleşen dünyada gelişimini sürdüren tarım sektörünün dikkatle izlenmesi, desteklenmesi ve taşıdığı önem nedeni ile rekabet edilebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada tarım sektörünün bilimsel veri temeline dayalı olması önem kazanmaktadır” şeklinde konuştu.

“TARIM SEKTÖRÜ EN DÜŞÜK DİJİTAL KULLANIM ORANINA SAHİP”

Ziraat Fakültelerinin teknolojik yenilikler aracılığı ile çevreye karşı duyarlı tarımsal üretim tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Bentli, “Artan dünya nüfusu göz önünde bulundurulduğunda endüstrideki gelişmelere, tarım alanında da ayak uydurma zorunluluğu doğmuş olup paralelinde tarım alanında da gelişim devam etmiştir. İnternetin ise birçok alanda kullanılması ve nesnelerin interneti ifadesinin yaygınlaşması 4. Sanayi Devrimini oluşturmaya başlamış ve bu, endüstri 4.0 olarak adlandırılmıştır. Endüstri 4.0 ile sanayide yaşanan devrim benzer bir süreçte tarım sektöründe de yaşanmaya başlamıştır. Geleneksel tarımın artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz oluşu, tarımsal üretim kaynaklı çevre kirliliğinin artması, tarımsal sürdürülebilirliği sağlam zorunluluğu ve gıda güvenilirliği gibi nedenler tarımsal üretimde yeni yaklaşımları gerekli kılmıştır. Bu nedenle yükselişte olan akıllı teknolojilerin tarımsal üretimde de kullanılması gündeme gelmiştir. Yapılan son araştırmalar herhangi bir endüstriyel sektöre kıyasla tarım sektörünün en düşük dijital kullanım oranına sahip olduğunu göstermektedir. Verimlilikte ve yeni hizmetlerin eklenmesinde tarım sektörü çok geride kalsa da vakit kaybetmeden tarımda dijital dönüşümü hızlandırma gerekliliğini ortaya koymaktadır. Daha sürdürülebilir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan bir tarıma ulaşmak amacı ile çiftçiler, ziraat fakülteleri, danışmanlar, kalkınma ajansları, teknik ve araştırma kuruluşları tarafından sağlanan teknolojik çözüm ve analizler ülkemizde de bu dönüşümü hızlandıracak ve gelişmiş ülkelerden geri kalmamızı önleyecektir. Tarımın geleceği için tarımsal gıda ürünlerine katma değer sağlamak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacı ile büyük veri, yapay zeka, robotik sistemler gibi mevcut tüm teknolojileri kullanabiliyor olmak gerekir. Bunun içinde bu teknolojiler nasıl uygulanacağını bilen karbon ayak izlerini azaltabilen ve yenilenebilir enerjiler daha fazla verimlilik elde edebilen insan kaynağına sahip olmak gerekir. Bu bağlamda ziraat fakülteleri araştırma, girişimcilik ve teknolojik yenilikler yoluyla çevreye karşı duyarlı ve daha verimli tekniklerin geliştirilmesine katkıda bulunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

“MALATYA’MIZIN ASLINA RÜCU EDEN TARİHİ İTİBARİ İLE 2 ÜNİVERSİTESİ OLDU”

Rektör Prof. Dr. Recep Bentli’den sonra söz alan ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin kuruluş süreci hakkında bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Burada naçizane bizlerin katkılarını da kısaca bir anekdot olarak da ifade etmek istiyorum. Battalgazi Belediye Başkanlığı dönemimizde buranın bir üniversite olması noktasındaki düşünce ve uygulama kararlılığımızı o dönemdeki Ordu Komutanlarına ilettiğimizde bu bölgenin 2. bir üniversite olarak Malatya’ya kurulmasını talep ettik. Biz biliyorduk ki geçmişte Malatya’da 2 üniversite vardı. Biri Şahabe-i Kübra Medresesi o dönemin üniversitesi, diğeri de Şahabe-i Şura Medresesi. Buranın Malatya’nın 2. Üniversitesi olma noktasındaki süreçleri yakinen takip ettik. Allaha şükür Malatya’mızın aslına rücu eden tarihi itibari ile 2 üniversitesi oldu. İki Cumhurbaşkanımızı rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bu üniversitelerin toplumla hem hal olup, toplumun dertleri ve toplumun değerleri ile çatışmadan toplumu her konuda değiştirip dönüştürme görevi vardır. Recep hocamda bu üniversitemizin rektörlüğüne atandı. Ben inanıyorum ki Recep hocamızın, geçmişteki tecrübesi, Sağlık Müdürlüğündeki tecrübesi ve diğer idari görevlerindeki tecrübe birikimini Turgut Özal Üniversitesine aktararak buradaki kaybolan zamanları en güzel şekilde telafi edecek ve Turgut Özal’ın adına, şanına yakışır ve yaraşır bir eğitim ve öğretim yuvası olacağı kanaatindeyim” dedi.

“ARTIK TARIMIN İLKELERİ DEĞİŞTİ”

Değişen ve dönüşen dünya ile artık tarımında ilkelerinin değiştiğine dikkat çeken Malatya Valisi Hulusi Şahin, “Artık dünya değişti, 21. Yüzyıldan sonra, 2. milenyumdan sonra dünyada çok farklı bir hikaye yazılıyor. Buna hazırlıklı olmayan toplumlar kaybolup gidecekler. Devletler dağılacak, dünya büyük bir krizin eşiğinde, vahşi kapitalizmin son birkaç yüzyılda belirlemiş olduğu ilkeler bizi çok başka bir yere götürdü. Toprak kirlendi, su kirlendi artık dünya böyle bir üretim modelini kaldırmaz hale geldi. Konumuz tarım olduğu için söylüyorum artık tarımın ilkeleri değişti artık verimlilik, ekonomiklik bunlar 2. Planda. Artık 2. bir hikaye yazılması gerekiyor, önceliğimiz sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, suyun ekonomik kullanımı, az kullanımı, dönüştürülebilmesi, organik tarım ve iyi tarım. Bakın nasıl bir kuraklığın içerisinde olduğumuzu görüyorsunuz. Bu kuraklıklar artık 1-2 yıl değil, bilim adamları tarafından 10 yıllara doğru uzayacağı söyleniyor. Dünya nüfusu hiç olmadığı kadar yükseldi 9 milyara doğru gidiyoruz. Bu kadar büyük bir nüfusun hem beslenmesi lazım hem de coğrafyanın, toprağın, suyun, geri dönüştürülmesi lazım. Dolayısıyla bu yeni 21. Yüzyılın yeni zorluklarına, yeni sıkıntılarına yönelik tarım ilkelerini benimsememiz lazım. Bunu yapmaz isek insanlığı gerçekten çok zor günler bekliyor işte bugün Tarım Bayramı’nda bunları konuşmamız lazım. Türkiye ve dünya kendi üzerine düşüne yapacak, yapmak zorunda aksi takdirde zor günler insanlığı bekliyor. Ben bu tarım bayramında böyle çok önemli bir konuyu gündeme getiren Turgut Özal Üniversitemize teşekkür ediyorum Tarım Bayramı kutlu olsun” açıklamasında bulundu.

Program Genç Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Ziraat Fakültesi öğrencisi konuşması, Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şükrü Doğan’ın konuşması, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek’in konuşması, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım’ın konuşması, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öner Çetin’in İklim Değişikliği ve Tarımda Sürdürülebilir Su Kullanımı başlıklı sunumu, hediye ve plaket takdimi ile sona erdi.