175 Öğretim Üyesi Alınacak

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Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Öğretim Üyesi Alınacak
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