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17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Samsun’da hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri ile Resmi Ekipler Amirliği ekipleri adam öldürmek suçundan hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve Çarşamba Adliyesi İlamat İnfaz Bürosunca yakalama kararı olan F.Y.’yi yakaladı. Polisin takibi sonucu İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bir araç içinde yakalanan F.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerine teslim edildi.

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