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17 Öğretim Üyesi Alınacak

17 Öğretim Üyesi Alınacak
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17 Öğretim Üyesi Alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor.

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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