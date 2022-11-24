17 Öğretim Üyesi Alınacak

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İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre, “Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.
47 Sözleşmeli Personel Alınacak
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